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|Мирьяна Лучич-Барони
|23.08 03:15 по МСК.
|Шуай Пен
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|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
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|ЦСКА
|23.08 21:45 по МСК.
|Янг Бойз Берн
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|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
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|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
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Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Личная встреча между футбольными клубами Брага (Пор) и Хабнарфьордюр (Исл) назначена на 24-го августа 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Брага (Пор). По Москве начало данной игры в 21:45.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Брага (Пор) – Хабнарфьордюр (Исл) коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Брага (Пор) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Брага (Пор) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Брага (Пор) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Хабнарфьордюр (Исл) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Хозяева матча Брага (Пор) – Хабнарфьордюр (Исл) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Брага (Пор) больше 1.5 гола.
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