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|Мирьяна Лучич-Барони
|23.08 03:15 по МСК.
|Шуай Пен
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|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
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|ЦСКА
|23.08 21:45 по МСК.
|Янг Бойз Берн
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|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
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|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
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|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
24 августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Марсель (Фра) – Домжале (Сло). В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Марсель (Фра), а вот игроки ФК Домжале (Сло) смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 21:45 по МСК.
Ставки на футбольную встречу Марсель (Фра) – Домжале (Сло) уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Марсель (Фра) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Марсель (Фра) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Марсель (Фра) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
На выезде футбольный клуб Домжале (Сло) выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Домжале (Сло) выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Домжале (Сло) добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Марсель (Фра) – Домжале (Сло), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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