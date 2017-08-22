Црвена Звезда (Сер) — Краснодар (Рос) прогноз и ставки от профессионала 24.08.17

Хозяев матча Црвена Звезда (Сер) – Краснодар (Рос) 24 августа ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 22:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

В футбольном поединке Црвена Звезда (Сер) – Краснодар (Рос) букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

Две недели назад футбольный клуб Црвена Звезда (Сер) получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Црвена Звезда (Сер) из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Црвена Звезда (Сер) выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Црвена Звезда (Сер) – Краснодар (Рос) у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Краснодар (Рос) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Краснодар (Рос) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Краснодар (Рос) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Краснодар (Рос) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Црвена Звезда (Сер) – Краснодар (Рос) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Црвена Звезда (Сер) больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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