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|Мирьяна Лучич-Барони
|23.08 03:15 по МСК.
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|23.08 21:45 по МСК.
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|23.08 21:45 по МСК.
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|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
В последнем противостоянии Аустрия (Авт) – Осиек (Хор) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 24-го августа у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 22:05. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Аустрия (Авт) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Самый большой коэффициент в матче Аустрия (Авт) – Осиек (Хор) идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.
По меркам национального чемпионата Аустрия (Авт) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Аустрия (Авт) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Аустрия (Авт) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Осиек (Хор) построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Осиек (Хор) выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Аустрия (Авт) – Осиек (Хор) не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Аустрия (Авт) – Осиек (Хор) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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