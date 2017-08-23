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|Динамо Мск
|23.08 19:30 по МСК.
|Vityaz Podolsk
"Динамо" и "Витязь" будут начинать сезон очным матчем, кто окажется сильнее? Читайте прогноз на эту встречу.
|Славия Прага
|23.08 21:45 по МСК.
|Апоэль
"Славия" попытается отыграть два мяча у АПОЭЛа. Получится или нет - наш ответ в прогнозе
|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
|ЦСКА
|23.08 21:45 по МСК.
|Янг Бойз Берн
Московский ЦСКА близок к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Даем прогноз на решающий матч с "Янг Бойз"
|Сесиль Каратанчева
|23.08 21:55 по МСК.
|Аранта Рус
Бывшая 35-я ракетка мира Сесиль Каратанчева сегодня поборется в квалификации за право участвовать на следующей неделе в основной сетке "US Open". Сможет ли болгарка в очередной раз одолеть Рус и сделать ещё один шаг на завоевание ценной путёвки в 1/64 финала?
|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
В 15:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Арарат – Зенит Пенза. Футбольный поединок запланировали на 25-го августа, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Арарат – Зенит Пенза, занизив на них коэффициент до 1.85. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.4.
В прошлом поединке футбольного клуба Арарат основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Арарат будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Арарат есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Зенит Пенза совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Зенит Пенза находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Зенит Пенза выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Зенит Пенза в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Арарат – Зенит Пенза, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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