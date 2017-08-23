Зоркий Красногорск — Строгино прогноз и ставки от специалиста 25.08.17

Хозяев матча Зоркий Красногорск – Строгино 25-го августа 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 15:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Если футбольные клубы Зоркий Красногорск и Строгино в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.45. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.95, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.1.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Зоркий Красногорск уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Зоркий Красногорск сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Зоркий Красногорск не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Строгино в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Строгино демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Строгино забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Строгино имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Зоркий Красногорск – Строгино являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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