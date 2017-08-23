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|Динамо Мск
|23.08 19:30 по МСК.
|Vityaz Podolsk
"Динамо" и "Витязь" будут начинать сезон очным матчем, кто окажется сильнее? Читайте прогноз на эту встречу.
|Славия Прага
|23.08 21:45 по МСК.
|Апоэль
"Славия" попытается отыграть два мяча у АПОЭЛа. Получится или нет - наш ответ в прогнозе
|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
|ЦСКА
|23.08 21:45 по МСК.
|Янг Бойз Берн
Московский ЦСКА близок к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Даем прогноз на решающий матч с "Янг Бойз"
|Сесиль Каратанчева
|23.08 21:55 по МСК.
|Аранта Рус
Бывшая 35-я ракетка мира Сесиль Каратанчева сегодня поборется в квалификации за право участвовать на следующей неделе в основной сетке "US Open". Сможет ли болгарка в очередной раз одолеть Рус и сделать ещё один шаг на завоевание ценной путёвки в 1/64 финала?
|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Футболисты клуба Химик Новомосковск не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 25-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах ФК Рязань – Химик Новомосковск идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 15:00 по МСК.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче ФК Рязань – Химик Новомосковск, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.
В прошлом поединке футбольного клуба ФК Рязань основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК ФК Рязань будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба ФК Рязань есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Химик Новомосковск постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок ФК Рязань – Химик Новомосковск, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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