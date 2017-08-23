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|Динамо Мск
|23.08 19:30 по МСК.
|Vityaz Podolsk
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|23.08 21:45 по МСК.
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|23.08 21:45 по МСК.
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|23.08 21:45 по МСК.
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|23.08 21:55 по МСК.
|Аранта Рус
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|24.08 20:00 по МСК.
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|24.08 21:00 по МСК.
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|25.08 19:00 по МСК.
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|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Личная встреча между футбольными клубами Анжи-Юниор и Урал 2 назначена на 25 августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Анжи-Юниор. По Москве начало данной игры в 15:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Анжи-Юниор – Урал 2, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Анжи-Юниор использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Анжи-Юниор, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Анжи-Юниор выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Футбольный клуб Урал 2 имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Урал 2 демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Урал 2 продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Урал 2 в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Так как хозяева поединка Анжи-Юниор – Урал 2 сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Анжи-Юниор.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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