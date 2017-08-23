Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Динамо Мск
|23.08 19:30 по МСК.
|Vityaz Podolsk
"Динамо" и "Витязь" будут начинать сезон очным матчем, кто окажется сильнее? Читайте прогноз на эту встречу.
|Славия Прага
|23.08 21:45 по МСК.
|Апоэль
"Славия" попытается отыграть два мяча у АПОЭЛа. Получится или нет - наш ответ в прогнозе
|Копенгаген
|23.08 21:45 по МСК.
|Карабах
"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
|ЦСКА
|23.08 21:45 по МСК.
|Янг Бойз Берн
Московский ЦСКА близок к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Даем прогноз на решающий матч с "Янг Бойз"
|Сесиль Каратанчева
|23.08 21:55 по МСК.
|Аранта Рус
Бывшая 35-я ракетка мира Сесиль Каратанчева сегодня поборется в квалификации за право участвовать на следующей неделе в основной сетке "US Open". Сможет ли болгарка в очередной раз одолеть Рус и сделать ещё один шаг на завоевание ценной путёвки в 1/64 финала?
|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Главный арбитр матча Нефтехимик – Челябинск в 15:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 25-го августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Челябинск на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Челябинск – девять против двух.
Если футбольные клубы Нефтехимик и Челябинск в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.
Если раньше футбольный клуб Нефтехимик ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Нефтехимик в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Нефтехимик стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Футбольный клуб Челябинск в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Челябинск демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Челябинск забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Челябинск имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ставить на матч Нефтехимик – Челябинск лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq