Нефтехимик — Челябинск прогноз специалиста на матч 25.08.17

Главный арбитр матча Нефтехимик – Челябинск в 15:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 25-го августа и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Челябинск на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Челябинск – девять против двух.

Если футбольные клубы Нефтехимик и Челябинск в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.

Если раньше футбольный клуб Нефтехимик ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Нефтехимик в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Нефтехимик стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Челябинск в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Челябинск демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Челябинск забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Челябинск имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч Нефтехимик – Челябинск лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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