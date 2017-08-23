Гройтер Фюрт — Ингольштадт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 25.08.17

Футболисты клуба Ингольштадт не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 25-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Гройтер Фюрт – Ингольштадт идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 19:30 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Гройтер Фюрт – Ингольштадт определились с коэффициентами. На ФК Гройтер Фюрт выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Футбольный клуб Гройтер Фюрт в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Гройтер Фюрт сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Гройтер Фюрт выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Гройтер Фюрт не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

На выезде футбольный клуб Ингольштадт выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Ингольштадт выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Ингольштадт добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая статистику личных встреч Гройтер Фюрт – Ингольштадт, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ингольштадт еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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