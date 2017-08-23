Регистрация

Гройтер Фюрт — Ингольштадт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 25.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Славия Прага 23.08 21:45 по МСК. Апоэль #
Открыть доступ

"Славия" попытается отыграть два мяча у АПОЭЛа. Получится или нет - наш ответ в прогнозе
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Копенгаген 23.08 21:45 по МСК. Карабах #
Открыть доступ

"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# ЦСКА 23.08 21:45 по МСК. Янг Бойз Берн #
Открыть доступ

Московский ЦСКА близок к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Даем прогноз на решающий матч с "Янг Бойз"
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат США(Квалификация)
до начала:
# Сесиль Каратанчева 23.08 21:55 по МСК. Аранта Рус #
Открыть доступ

Бывшая 35-я ракетка мира Сесиль Каратанчева сегодня поборется в квалификации за право участвовать на следующей неделе в основной сетке "US Open". Сможет ли болгарка в очередной раз одолеть Рус и сделать ещё один шаг на завоевание ценной путёвки в 1/64 финала?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Олександрия 24.08 20:00 по МСК. БАТЭ #
Открыть доступ

Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Видеотон 24.08 21:00 по МСК. Партизан #
Открыть доступ

Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
до начала:
# Сендерюске 25.08 19:00 по МСК. Оденсе #
Открыть доступ

Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Тур 25.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Борнмут 26.08 14:30 по МСК. Ман Сити #
Открыть доступ

"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Франкфурт 26.08 16:30 по МСК. Вольфсбург #
Открыть доступ

Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды  
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Уотфорд 26.08 17:00 по МСК. Брайтон #
Открыть доступ

Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Гройтер Фюрт — Ингольштадт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 25.08.17

Футболисты клуба Ингольштадт не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 25-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Гройтер Фюрт – Ингольштадт идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 19:30 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Гройтер Фюрт – Ингольштадт определились с коэффициентами. На ФК Гройтер Фюрт выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Футбольный клуб Гройтер Фюрт в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Гройтер Фюрт сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Гройтер Фюрт выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Гройтер Фюрт не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

На выезде футбольный клуб Ингольштадт выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Ингольштадт выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Ингольштадт добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая статистику личных встреч Гройтер Фюрт – Ингольштадт, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ингольштадт еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Зенит-Ижевск — Оренбург 2: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 25.08.17
Днепр — Торпедо-БелАЗ прогноз специалиста 25.08.17
Мидтьюлланн (Дан) — Аполлон (Кип): прогноз, ставки букмекера на матч. 24.08.17
Анжи — Уфа прогноз профессионала на матч 25.08.17
Арарат — Зенит Пенза: прогноз, ставки букмекера на матч. 25.08.17
Прогнозы и ставки на матч Ак Барс — Куньлунь РС 24.08.17
Прогнозы и ставки на матч СКА — Слован Братислава 23.08.17
Прогноз на матч Авангард — Северсталь от эксперта 24.08.17
Динамо Минск — Йокерит прогноз специалиста на матч КХЛ 23.08.17
КХЛ.Барыс — Спартак Москва: прогноз, ставки букмекера на матч. 24.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 