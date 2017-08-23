Регистрация

Прогноз на матч Александрия (Укр) — БАТЭ (Блр) 24.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Славия Прага 23.08 21:45 по МСК. Апоэль #
Открыть доступ

"Славия" попытается отыграть два мяча у АПОЭЛа. Получится или нет - наш ответ в прогнозе
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Копенгаген 23.08 21:45 по МСК. Карабах #
Открыть доступ

"Карабах" имеет уникальный шанс выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Посмотрим, что из этого получится...
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# ЦСКА 23.08 21:45 по МСК. Янг Бойз Берн #
Открыть доступ

Московский ЦСКА близок к выходу в групповой раунд Лиги чемпионов. Даем прогноз на решающий матч с "Янг Бойз"
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат США(Квалификация)
до начала:
# Сесиль Каратанчева 23.08 21:55 по МСК. Аранта Рус #
Открыть доступ

Бывшая 35-я ракетка мира Сесиль Каратанчева сегодня поборется в квалификации за право участвовать на следующей неделе в основной сетке "US Open". Сможет ли болгарка в очередной раз одолеть Рус и сделать ещё один шаг на завоевание ценной путёвки в 1/64 финала?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Олександрия 24.08 20:00 по МСК. БАТЭ #
Открыть доступ

Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Видеотон 24.08 21:00 по МСК. Партизан #
Открыть доступ

Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
до начала:
# Сендерюске 25.08 19:00 по МСК. Оденсе #
Открыть доступ

Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Тур 25.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Борнмут 26.08 14:30 по МСК. Ман Сити #
Открыть доступ

"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Франкфурт 26.08 16:30 по МСК. Вольфсбург #
Открыть доступ

Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды  
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Уотфорд 26.08 17:00 по МСК. Брайтон #
Открыть доступ

Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Прогноз на матч Александрия (Укр) — БАТЭ (Блр) 24.08.17

Не секрет, что матч команды Александрия (Укр) и команды БАТЭ (Блр), являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Александрия (Укр) и команды БАТЭ (Блр) фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды Александрия (Укр) и команды БАТЭ (Блр) оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Для команды Александрия (Укр) и команды БАТЭ (Блр), которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Александрия (Укр). Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда БАТЭ (Блр) сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Александрия (Укр) видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды БАТЭ (Блр) в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Александрия (Укр) и команда БАТЭ (Блр) подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.

Нет победителей в матче — 3.8, победа достанется Александрия (Укр) — 1.8, победа достанется БАТЭ (Блр) — 4.3.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Александрия (Укр) и команды БАТЭ (Блр). Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Прогнозы и ставки специалистов на матч Зальцбург (Авт) — Вииторул (Рум) 24.08.17
Скендербеу (Алб) — Динамо Загреб (Хор): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 24.08.17
Ставки на матч Эстерсунд (Шве) – ПАОК (Гре), прогноз на футбол от 24.08.17
Эстерсунд (Шве) — ПАОК (Гре): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 24.08.17
Прогнозы и ставки на матч Шериф (Мол) — Легия (Пол) 24.08.17
Югра — Торпедо прогноз и ставки от специалиста 24.08.17
Прогнозы и ставки на матч СКА — Слован Братислава 23.08.17
Ставки на матч Сочи – Амур, прогноз на КХЛ от 24.08.17
КХЛ.Барыс — Спартак Москва: прогноз, ставки букмекера на матч. 24.08.17
Прогноз на матч Металлург Магнитогорск — Автомобилист. Рекомендуемые ставки от экспертов 23.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 