Регистрация

Белененсеш — Сетубал прогноз и ставки от профессионала 25.08.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Олександрия 24.08 20:00 по МСК. БАТЭ #
Открыть доступ

Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Видеотон 24.08 21:00 по МСК. Партизан #
Открыть доступ

Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
до начала:
# Сендерюске 25.08 19:00 по МСК. Оденсе #
Открыть доступ

Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Тур 25.08 21:00 по МСК. Аяччо #
Открыть доступ

Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Борнмут 26.08 14:30 по МСК. Ман Сити #
Открыть доступ

"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Франкфурт 26.08 16:30 по МСК. Вольфсбург #
Открыть доступ

Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды  
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Уотфорд 26.08 17:00 по МСК. Брайтон #
Открыть доступ

Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Белененсеш — Сетубал прогноз и ставки от профессионала 25.08.17

Футболисты клуба Белененсеш готовятся до 25 августа, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сетубал. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Белененсеш – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Белененсеш – Сетубал определились с коэффициентами. На ФК Белененсеш выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

В прошлом поединке футбольного клуба Белененсеш основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Белененсеш будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Белененсеш есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После того, как футбольный клуб Сетубал выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сетубал удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Так как хозяева поединка Белененсеш – Сетубал сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Белененсеш.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Сённерьюск — Оденсе прогноз специалиста на матч 25.08.17
Безье — Родез: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Франции 25.08.17
Кортрейк — Мускрон прогноз профессионала на матч 25.08.17
Брага (Пор) — Хабнарфьордюр (Исл) прогноз и ставки от профессионала 24.08.17
Шериф (Мол) — Легия (Пол): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 24.08.17
Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА от эксперта 23.08.17
Прогноз на матч Металлург Магнитогорск — Автомобилист. Рекомендуемые ставки от экспертов 23.08.17
Прогноз на матч Авангард — Северсталь от эксперта 24.08.17
Динамо Минск — Йокерит прогноз специалиста на матч КХЛ 23.08.17
Прогнозы и ставки на матч Ак Барс — Куньлунь РС 24.08.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 