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|Барыс
|24.08 16:30 по МСК.
|Спартак
Первым соперником для "Барыса" в новом сезоне станет "Спартак". Чего ждать от этой игры?
|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
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|24.08 21:00 по МСК.
|Аполлон
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|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
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|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
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|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
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|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
26.08.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Перт Глори U21 – Кокберн Сити. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Перт Глори U21, а вот игроки ФК Кокберн Сити смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 10:00 по МСК.
В футбольном поединке Перт Глори U21 – Кокберн Сити букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2, на ничью выставили 3.4, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 3.87.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Перт Глори U21 отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Перт Глори U21 еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Перт Глори U21 пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Кокберн Сити имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Кокберн Сити демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Кокберн Сити продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Кокберн Сити в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Перт Глори U21 и Кокберн Сити, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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