Касива — Альбирекс Ниигата прогноз специалиста 26.08.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 26 августа, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Касива и Альбирекс Ниигата. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Касива, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 13:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Касива – Альбирекс Ниигата, выставив коэффициент 1.9 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.2, а поставить на ничью возможно по 3.6.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Касива на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Касива потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Касива в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

За последние четыре недели футбольному клубу Альбирекс Ниигата пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Альбирекс Ниигата находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Альбирекс Ниигата намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Альбирекс Ниигата в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Хозяева матча Касива – Альбирекс Ниигата предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Касива больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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