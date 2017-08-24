Лада — Автомобилист: прогноз, ставки букмекера на матч КХЛ 25.08.17

В игре между командой Лада и командой Автомобилист эксперты нашего ресурса с трудом приняли решение относительно того, кому они отдадут предпочтение в этом матче. Об хоккейных клуба показывают неоднозначные результаты в последних матчах. Видимо, это связано с тем, что команды в последних матчах захлестнули травмы. По словам наставников команд, травмы серьезно повлияли на команды, так как сейчас они опасаются, что отсутствие основных хоккеистов может существенно сказаться на результатах. Напомним, что оба клуба являются одними из претендентов на попадание в плей-офф. Однако пока только пройдена половина пути в чемпионате, и на попадание в плей-офф претендует множество хоккейных клубов, поэтому командам сейчас важно показывать стабильные результаты, чтобы не потерять место, дающее право выступать в плей-офф. Между собой команды будут встречаться не в первый раз. В каждом сезоне эти команды противостоят друг другу, демонстрируя прекрасный хоккей и неоднозначные результаты. Эксперты нашего ресурса стараются анализировать матчи данных хоккейных клубов, так как сразу определить фаворита этого противостояния очень тяжело. Мы пользуемся различными источниками информации, которые позволяют нам находить интересные предложения в букмекерских конторах, и делать ставки по высоким коэффициентам.

В матче, где между собой сыграют хоккеисты команды Лада и хоккеисты команды Автомобилист, эксперты нашего ресурса постарались найти интересные факты, которые позволили бы нам сделать интересные и качественные прогнозы на этот матч. Оба хоккейных клуба находятся в отличной форме. Напомним, что сейчас разгар регулярного чемпионата КХЛ, поэтому все команды должны думать, прежде всего, о том, чтобы набирать очки и закрепляться в турнирной таблице. Отметим, что только те хоккейные клубы, которые наберут достаточное количество очков, смогут попасть в плей-офф и там побороться за Кубок Гагарина. Однако для того чтобы иметь в плей-офф более слабого соперника, необходимо занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Обеим командам, которые примут участие в этом матче, такая задача вполне по силам, так как они не первый год выступают в КХЛ и всегда стараются показать только хорошие результаты. Поэтому для этих хоккейных клубов попадание в плей-офф – одна из важнейших задач на этот сезон, и вряд ли команды упустят возможность побороться за Кубок Гагарина. Исходя из этого, эксперты нашего ресурса считают, что в сегодняшнем матче будет много борьбы, так как обе хоккейные команды постараются продемонстрировать лучший хоккей и одержать победу над соперником. Мы уже приготовили несколько прогнозов на этот матч, с ними можно ознакомиться ниже.

Букмекеры и эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Лада и командой Автомобилист, которые сыграют в чемпионате КХЛ, фаворитом противостояния являются хозяева площадки. Сейчас команда Лада показывает слаженные командные действия и добивается побед. Несмотря на то, что вначале сезона у клуба были определенные проблемы с составом, сейчас дела у клуба обстоят отлично. Гости тоже не самая слабая команда КХЛ, однако в личных встречах этот клуб уступает своим соперникам, да и длинная выездная серия, состоящая из нескольких матчей, вряд ли добивали сил клубу. В последнем матче хоккеисты команды Автомобилист выглядели уставшими. Скорее всего, это связано с тем, что из-за многочисленных травм клуб вынужден играть практически одним составом. Наши эксперты считают, что родные трибуны и физическая усталость оппонентов должны с положительной стороны повлиять на хозяев площадки. Тем более что победа позволит команде Лада закрепиться в верхней части турнирной таблице, так что, у хозяев отличная мотивация на этот матч. Поэтому наши эксперты и рекомендуют играть победу команды Лада. Относительно количества шайб в этом матче, то, мы думаем, что игра будет верховой, так как в родных стенах хоккеисты команды Лада постоянно атакуют ворота соперников. Гости же тоже будут стараться поддерживать атакующий темп, так как играть в защиту – слишком энергозатратно, а так появляется определенный шанс зацепиться за победу в матче. Так что, общий тотал заброшенных шайб мы рекомендуем играть на больше.

Победа в игре достанется Лада — 1.85, победа в игре достанется Автомобилист — 4.4, нет победителей по завершению основного времени — 3.5.

Матч, в котором между собой встретятся команда Лада и команда Автомобилист должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Лада будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Лада и команды Автомобилист должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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