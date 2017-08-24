Эрцгебирге Ауэ — Нюрнберг прогноз профессионала на матч 26.08.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 26-го августа 2017 года, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Эрцгебирге Ауэ и Нюрнберг. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Эрцгебирге Ауэ, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 14:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Эрцгебирге Ауэ – Нюрнберг определились с коэффициентами. На ФК Эрцгебирге Ауэ выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Эрцгебирге Ауэ существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Эрцгебирге Ауэ проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Эрцгебирге Ауэ никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Нюрнберг в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Нюрнберг демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Нюрнберг забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Нюрнберг имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая сильную игру хозяев матча Эрцгебирге Ауэ – Нюрнберг на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Нюрнберг, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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