Динамо Минск — Витязь Подольск прогноз и ставки от специалиста 25.08.17

Команда Динамо Минск и команда Витязь Подольск неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Динамо Минск и команды Витязь Подольск в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

С точки зрения статистики, противостояние команды Динамо Минск и команды Витязь Подольск, которые сойдутся на ледовой площадке команды Динамо Минск в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда Динамо Минск и команда Витязь Подольск встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.

Команда Динамо Минск и команда Витязь Подольск, которые примут участие в предстоящем матче – старые соперники, которые знакомы друг с другом еще с тех времен, когда чемпионата КХЛ не существовало. Сегодня обе команды показывают достойные результаты в чемпионате, демонстрируют яркую игру, и имеют отличные шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Наши экспертов было непросто определить фаворита в матче этих команд, однако, мы смогли справиться с поставленной задачей. Хозяева площадки, несмотря на то, что перед своей публикой всегда стараются показать хороший хоккей – не фавориты сегодняшнего матча. У клуба не будет нескольких серьезных исполнителей, от которых игра команды очень зависима, поэтому, наши эксперты полагают, что сегодня команда Динамо Минск будет играть вторым номером, с оглядкой на оборону. А вот хоккеисты команды Витязь Подольск будут отдохнувшими, поэтому, несмотря на гостевой для них статус матча, мы полагаем, что именно они фавориты противостояния. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче команды Динамо Минск и команды Витязь Подольск победят гости. Во время анализа матча, наши эксперты отметили, что букмекеры предлагают завышенный индивидуальный тотал шайб на команду Динамо Минск. Напомним, что клуб понес определенные кадровые потери перед этим матчем, так что вряд ли хозяева будут бежать вперед. Поэтому эта ставка выглядит весьма неплохой.

Победителем станет Динамо Минск — 2, победителем станет Витязь Подольск — 3.87, в игре никто не победит в основное время — 3.4.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: