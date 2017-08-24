КХЛ.СКА — Йокерит: прогноз, ставки букмекера на матч. 25.08.17

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|Барыс
|24.08 16:30 по МСК.
|Спартак
Первым соперником для "Барыса" в новом сезоне станет "Спартак". Чего ждать от этой игры?
|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
Украино-белорусское противостояние в Лиге Европы. Кто пройдет дальше - "Александрия" или БАТЭ?
|ФК Мидтюлланд
|24.08 21:00 по МСК.
|Аполлон
Голевая перестрелка на Кипре принесла успех "Аполлону". Теперь ответ за датским "Митьюлланном"
|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
Букмекерам тяжело определиться с фаворитом пары в матче "Видеотон" - "Партизан". Эксперты Betfaq более решительные и осведомленные
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды
|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
Для экспертов нашего ресурса очень важно, чтобы предложенные ставки на чемпионат КХЛ были не только выигрышными, но и интересными. Сегодня хоккей является популярным видом спорта, за ним пристально наблюдают, а у отдельных команд есть свои преданные болельщики во многих городах, которые с нетерпением ожидают начала матча с участием любимого хоккейного клуба. Многие из болельщиков делают ставки в букмекерских конторах, чтобы, так сказать, пробудить в себе еще больший азарт к просмотру матча с участием любимого клуба. Но, как показывает практика, подобные импульсивные ставки редко приносят прибыль, омрачая послевкусие после просмотра игры. Наши эксперты предлагают только проверенные и качественные прогнозы на матчи чемпионата КХЛ. Сегодня состоится матч, в котором команда СКА примет на своей площадке команду Йокерит. Оба клуба в нынешнем сезоне играют хорошо, поэтому наши эксперты ждут здесь интересного противостояния с непредсказуемым исходом. Более подробный прогноз на этот матч можно изучить ниже. Единственное, что пока можно сказать наверняка – матч будет бескомпромиссным, так как очки необходимы и одной, и другой команде. Поэтому, наши эксперты полагают, что с точки зрения зрелищности данный хоккейный матч должен прийтись болельщикам по вкусу. Так что, ждем зрелищного и результативного хоккея в исполнении известных клубов КХЛ.
С точки зрения статистики, противостояние команды СКА и команды Йокерит, которые сойдутся на ледовой площадке команды СКА в рамках чемпионата КХЛ, должно получиться зрелищным. Судя по результатам, которые команды демонстрируют на протяжении чемпионата, хоккеисты находятся в неплохой форме, поэтому в этом матче наши эксперты ждут борьбу. Между собой команда СКА и команда Йокерит встречаются неоднократно в рамках чемпионата КХЛ. Исходя из сыгранных матчей, мы полагаем, что обе команды в сегодняшней игре имеют равные шансы на успех. Представители клубов сообщили, что травмированных хоккеистов нет в составе одной и другой команд, так что, можно ожидать, что оба клуба с первых минут матча будут выступать в сильнейших составах, что говорит о серьезности намерений этих команд. Напомним, что пока в КЛХ не определились команды, которые уже смогли обеспечить себе путевку в плей-офф. Напомним, что такое право получают клубы, которые показали по ходу регулярного сезона хорошую игру, и смогли занять высокие места в турнирной таблице. Сейчас конкуренция в чемпионате очень жесткая, так как всем командам необходимо набирать очки и попадать в число сильнейших. Поэтому, мы думаем, что в сегодняшнем матче оба хоккейных клуба порадуют болельщиков ярким и результативным хоккеем.
Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда встретится с командой Йокерит, пришли к выводу, что фаворитом предстоящего матча являются хоккеисты хозяев площадки. Команда СКА в последних матчах показала слаженную командную игру, благодаря которой смогла добиться отличных результатов. Клуб находится в верхней части турнирной таблице, претендует на попадание в плей-офф и просто великолепно играет на родной площадке. Болельщики непременно будут поддерживать своих кумиров. Гостям будет тяжело в этом матче не только из-за того, что матч будет проходить в родных стенах команды СКА. Команда Йокерит будет выступать в этой игре в ослабленном составе, так как из-за травм на эту игру не смогут выйти несколько ведущих хоккеистов. Это довольно тяжелая потеря для команды Йокерит, поэтому вряд ли команде удастся найти полноценную замену выбывшим хоккеистам за столь короткое время. Поэтому, в противостоянии команды СКА и команды Йокерит мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче победит команда СКА. Относительно количества заброшенных шайб, наши эксперты полагают, что в сегодняшней игре голов будет много, так как впереди у команд играют опытные хоккеисты, а сами команды постоянно стараются атаковать ворота своих соперников. Также мы ожидаем, что команда Йокерит перебьет количество штрафных минут, предлагаемых букмекерами, так как, скорее всего, клуб будет сдерживать многочисленные атаки хозяев площадки через грубую игру.
Игру выиграет СКА — 1.85, игру выиграет Йокерит — 4.4, в игре нет победителей — 3.5.
Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды СКА и команды Йокерит тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.
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