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|Барыс
|24.08 16:30 по МСК.
|Спартак
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|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
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|ФК Мидтюлланд
|24.08 21:00 по МСК.
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|Видеотон
|24.08 21:00 по МСК.
|Партизан
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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
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|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
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|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
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|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
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|26.08 17:00 по МСК.
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26-го августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Элит 3000 – Раннерс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Элит 3000, а вот игроки ФК Раннерс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 16:00 по МСК.
Гости футбольного поединка Элит 3000 – Раннерс получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.
В прошлом поединке футбольного клуба Элит 3000 основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Элит 3000 будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Элит 3000 есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Раннерс. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Раннерс продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Раннерс крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Учитывая сильную игру хозяев матча Элит 3000 – Раннерс на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Раннерс, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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