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|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
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|24.08 21:00 по МСК.
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|24.08 21:00 по МСК.
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|25.08 19:00 по МСК.
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|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
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|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
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|26.08 16:30 по МСК.
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|26.08 17:00 по МСК.
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Личная встреча между футбольными клубами Горняк-Спорт и Арсенал-Киев назначена на 26 августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Горняк-Спорт. По Москве начало данной игры в 18:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Горняк-Спорт – Арсенал-Киев, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
На своем поле футбольный клуб Горняк-Спорт не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Горняк-Спорт находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Горняк-Спорт в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
За последние четыре недели футбольному клубу Арсенал-Киев пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Арсенал-Киев находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Арсенал-Киев намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Арсенал-Киев в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Горняк-Спорт – Арсенал-Киев, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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