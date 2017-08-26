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|Олександрия
|24.08 20:00 по МСК.
|БАТЭ
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|24.08 21:00 по МСК.
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|24.08 21:00 по МСК.
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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
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|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
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|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
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|26.08 16:30 по МСК.
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|26.08 17:00 по МСК.
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Футболисты клуба Николаев не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 26.08.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Колос Ковалевка – Николаев идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 18:00 по МСК.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Колос Ковалевка – Николаев коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
Если раньше футбольный клуб Колос Ковалевка ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Колос Ковалевка в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Колос Ковалевка стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Николаев построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Николаев выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Колос Ковалевка – Николаев не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Колос Ковалевка – Николаев, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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