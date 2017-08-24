Полтава — Нефтяник-Укрнефть прогноз и ставки от специалиста 26.08.17

26-го августа футбольному клубу Полтава на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Нефтяник-Укрнефть. По Москве данная игра стартует в 18:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Поставить на хозяев матча Полтава – Нефтяник-Укрнефть можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

На своем поле футбольный клуб Полтава не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Полтава находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Полтава в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Нефтяник-Укрнефть забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Полтава – Нефтяник-Укрнефть предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Полтава больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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