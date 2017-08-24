Рух Винники — Черкасский Днепр прогноз профессионала на матч 26.08.17

Футболисты клуба Черкасский Днепр не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 26-го августа проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Рух Винники – Черкасский Днепр идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 18:00 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Рух Винники – Черкасский Днепр идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Рух Винники на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Рух Винники потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Рух Винники в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Сейчас футбольный клуб Черкасский Днепр пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Черкасский Днепр одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Черкасский Днепр забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Рух Винники – Черкасский Днепр, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Черкасский Днепр.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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