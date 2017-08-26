Флуминенсе — Васко да Гама прогноз профессионала 26.08.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Флуминенсе – Васко да Гама, который будет сыгран между командами в 26.08.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 22:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Васко да Гама – две победы против одного поражения.

Ставки на футбольную встречу Флуминенсе – Васко да Гама уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

Если раньше футбольный клуб Флуминенсе ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Флуминенсе в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Флуминенсе стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

За последние четыре недели футбольному клубу Васко да Гама пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Васко да Гама находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Васко да Гама намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Васко да Гама в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Флуминенсе – Васко да Гама являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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