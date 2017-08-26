Риу Аве — Бенфика: прогноз, ставки букмекера на матч. 26.08.17

История противостояния Риу Аве – Бенфика длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Риу Аве одержал 51 победу, а на счету ФК Бенфика 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 26.08.2017 и по московскому времени его начало будет в 22:30.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Риу Аве – Бенфика коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

Две недели назад футбольный клуб Риу Аве получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Риу Аве из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Риу Аве выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Риу Аве – Бенфика у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Бенфика. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Бенфика продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Бенфика крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Хозяева матча Риу Аве – Бенфика предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Риу Аве больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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