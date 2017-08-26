Лас-Пальмас — Атлетико прогноз специалиста на матч 26.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 26.08.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Лас-Пальмас и Атлетико. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Атлетико сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Лас-Пальмас. Начало данной игры произойдет в 23:15 по московскому времени.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Лас-Пальмас – Атлетико неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

Футбольный клуб Лас-Пальмас в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Лас-Пальмас сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Лас-Пальмас выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Лас-Пальмас не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба Атлетико прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Атлетико находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Атлетико в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

В футбольном поединке Лас-Пальмас – Атлетико эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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