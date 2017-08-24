Крус Асуль — Монтеррей прогноз профессионала на матч 27.08.17

Футболисты клуба Крус Асуль готовятся до 27-го августа, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Монтеррей. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Крус Асуль – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Самый большой коэффициент в матче Крус Асуль – Монтеррей идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Крус Асуль слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Крус Асуль был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Крус Асуль выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Монтеррей постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая статистику личных встреч Крус Асуль – Монтеррей, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Монтеррей еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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