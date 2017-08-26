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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
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|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
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|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
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|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
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Не секрет, что матч команды Сеара и команды Наутико, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Сеара и команды Наутико фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.
В матче команды Сеара и команды Наутико, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.
Для команды Сеара практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Наутико, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Наутико ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Сеара сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Сеара легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.
Ничья в противостоянии — 3.8, победа достанется Сеара — 1.8, победа достанется Наутико — 4.3.
Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.
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