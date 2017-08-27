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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
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В рамках национального первенства пройдет поединок Тигрес – Лобос БУАП, который будет сыгран между командами в 27.08.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 03:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Лобос БУАП – две победы против одного поражения.
Поставить на хозяев матча Тигрес – Лобос БУАП можно по коэффициенту 1.95, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.45.
Футбольный клуб Тигрес в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Тигрес сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Тигрес выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Тигрес не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Лобос БУАП прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Лобос БУАП сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Лобос БУАП в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая сильную игру хозяев матча Тигрес – Лобос БУАП на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Лобос БУАП, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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