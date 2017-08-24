Медельин — Атлетико Насьональ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Колумбии 27.08.17

Личная встреча между футбольными клубами Медельин и Атлетико Насьональ назначена на 27-го августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Медельин. По Москве начало данной игры в 03:45.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Медельин – Атлетико Насьональ, занизив на них коэффициент до 1.8. Поставить на ничью можно по 3.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.3.

Футбольный клуб Медельин в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Медельин сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Медельин выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Медельин не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

За последние четыре недели футбольному клубу Атлетико Насьональ пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Атлетико Насьональ находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Атлетико Насьональ намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Атлетико Насьональ в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В матче Медельин – Атлетико Насьональ довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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