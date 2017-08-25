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|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
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|25.08 21:00 по МСК.
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История противостояния Монаркас – Америка длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Монаркас одержал 51 победу, а на счету ФК Америка 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 27-го августа 2017 года и по московскому времени его начало будет в 04:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Монаркас – Америка, выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Монаркас не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Монаркас уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Америка сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Америка имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Америка покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Монаркас – Америка на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Америка, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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