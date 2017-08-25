Прогноз на матч Авангард — Торпедо от эксперта 26.08.17

Команда Авангард и команда Торпедо, которые встретятся в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата КХЛ, являются известными хоккейными клубами с богатой историей. Каждый год противостояние этих клубов становится настоящим украшением чемпионата, так как за игрой следит большое количество болельщиков, среди которых не только любители хоккея на стадионе, но и болельщики, наблюдающие за противостоянием команд с экранов телевизоров. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают хороший хоккей. Команда Авангард и команда Торпедо занимают высокие места в турнирной таблице, которые позволяют им претендовать на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Напомним, что сейчас в КХЛ большая конкуренция, и попасть в плей-офф будет непросто. Наши эксперты полагают, что для этого хоккеистам придется продемонстрировать все свое мастерство, так как понадобиться показывать стабильные результаты на протяжении всего оставшегося сезона. Мы полагаем, что сегодняшний матч должен получиться насыщенным и результативным, так как оба коллектива не привыкли отступать перед трудностями, а привыкли действовать решительно, настраивая себя только на победу в каждом матче. Наши эксперты ожидают, что хоккейные болельщики получат настоящее удовольствие от просмотра этого матча. Поэтому с нетерпением ждем начала игры.

Нашим экспертам не всегда удается быстро спрогнозировать матч КХЛ. К примеру, в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ, где между собой встретятся хоккеисты команды Авангард и хоккеисты команды Торпедо, нашим экспертам пришлось достаточно долго изучать статистику, а также внимательно просматривать другие источники в поисках ответов на определенные вопросы. Напомним, что для прогнозирования матчей КХЛ мы используем альтернативные источники информации, а не только статистику выступлений хоккейных клубов в нынешнем сезоне и матчи команд между собой. Часто мы прибегаем к помощи официальных ресурсов команд, так как там можно узнать свежие новости, прочитать слова главных тренеров, а также почерпнуть другую информацию, которая поможет при составлении качественного прогноза на предстоящий хоккейный матч. Оба клуба, которые примут участие в предстоящем матче – в настоящий момент вышли на пик формы. Команды демонстрируют прекрасно слаженные действия на площадке, что позволяет им добиваться побед над своими соперниками. Между собой эти клубы всегда играют непросто, так что, эксперты нашего ресурса определили две направляющих, по которым может пойти матч. Более детально об этом мы рассказали ниже. Единственное, что остается добавить, это то, что мы ждем результативной и интересной игры в исполнении обеих команд. Поэтому надеемся, что болельщикам не будет скучно во время просмотра этого матча.

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Авангард и командой Торпедо фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Авангард будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Торпедо в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Торпедо выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Торпедо нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Торпедо в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Авангард и команды Торпедо, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

Матч закончится триумфом Авангард — 1.9, нет триумфаторов в матче — 3.6, матч закончится триумфом Торпедо — 4.2.

Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды Авангард и команды Торпедо тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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