Ставки на матч Салават Юлаев – Амур, прогноз на КХЛ от 26.08.17

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Салават Юлаев на своей площадке принимает команду Амур, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Салават Юлаев и команды Амур.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

Команда Салават Юлаев и команда Амур, которые примут участие в предстоящем матче – старые соперники, которые знакомы друг с другом еще с тех времен, когда чемпионата КХЛ не существовало. Сегодня обе команды показывают достойные результаты в чемпионате, демонстрируют яркую игру, и имеют отличные шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Наши экспертов было непросто определить фаворита в матче этих команд, однако, мы смогли справиться с поставленной задачей. Хозяева площадки, несмотря на то, что перед своей публикой всегда стараются показать хороший хоккей – не фавориты сегодняшнего матча. У клуба не будет нескольких серьезных исполнителей, от которых игра команды очень зависима, поэтому, наши эксперты полагают, что сегодня команда Салават Юлаев будет играть вторым номером, с оглядкой на оборону. А вот хоккеисты команды Амур будут отдохнувшими, поэтому, несмотря на гостевой для них статус матча, мы полагаем, что именно они фавориты противостояния. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче команды Салават Юлаев и команды Амур победят гости. Во время анализа матча, наши эксперты отметили, что букмекеры предлагают завышенный индивидуальный тотал шайб на команду Салават Юлаев. Напомним, что клуб понес определенные кадровые потери перед этим матчем, так что вряд ли хозяева будут бежать вперед. Поэтому эта ставка выглядит весьма неплохой.

Победителем станет Салават Юлаев — 1.95, победителем станет Амур — 4.1, в игре никто не победит в основное время — 3.45.

Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды Салават Юлаев и команды Амур тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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