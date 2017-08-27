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Луч-Энергия — Тамбов: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 27.08.17

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Луч-Энергия — Тамбов: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат России 27.08.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 27.08.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Луч-Энергия и Тамбов. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Тамбов сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Луч-Энергия. Начало данной игры произойдет в 12:00 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Луч-Энергия – Тамбов гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Луч-Энергия существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Луч-Энергия проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Луч-Энергия никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Тамбов построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Тамбов выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Луч-Энергия – Тамбов не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Луч-Энергия – Тамбов, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Тамбов.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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