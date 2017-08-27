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|Симон Болели
|25.08 18:00 по МСК.
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|25.08 21:00 по МСК.
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|25.08 23:00 по МСК.
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|26.08 17:00 по МСК.
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|27.08 16:00 по МСК.
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Болельщики 27.08.2017 ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Фейеноорд и Виллем. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 13:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Фейеноорд – Виллем, занизив на них коэффициент до 1.95. Поставить на ничью можно по 3.45, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Фейеноорд использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Фейеноорд, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Фейеноорд выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Виллем построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Виллем выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Фейеноорд – Виллем не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Фейеноорд – Виллем, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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