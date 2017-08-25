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|Симон Болели
|25.08 18:00 по МСК.
|Венсан Мийо
Выйдет ли француз в очередной раз победителем очного противостояния с Болелли?
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Динамо Мск
|25.08 19:30 по МСК.
|ЦСКА
"Динамо" против ЦСКА. Кто победит в московском дерби?
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
|Бетис Севилья
|25.08 23:00 по МСК.
|Сельта де Виго
"Бетис" и "Сельта" в летнее межсезонье сменили тренеров. Информация о новых наставниках поможет сделать правильную ставку
|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды
|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
|Генгам
|27.08 16:00 по МСК.
|Страсбур
Новичок французской Лиги 1 отправляется в гости к "Генгаму", который два последних матча проиграл с общим счетом 0:5
|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
|Лилль
Что такое "Лилль" Марсело Бьелсы и почему матч против "Анже" эксперты Betfaq решили взять в разработку
|Турин
|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
"Сассуоло" начал новый сезон Чемпионата Италии с другим тренером. Что изменилось в команде и как это может отразиться на результатах - читаем прогноз
Экспертам нашего ресурса всегда нравилось анализировать наиболее интересные противостояния, исходы которых не берутся предсказать даже наиболее опытные эксперты и прогнозисты, которых в современном футболе, да и в других видах спорта в последнее время развелось превеликое множество. Это своеобразный вызов, так как, делая прогнозы на матчи лидеров чемпионата, всегда чувствуешь себя на одном уровне с великими футболистами. В общем, мы никак не могли пройти мимо матча, в котором команда Регенсбург и команда Хольштейн Киель будут определять сильнейшего. Оба клуба имеют в своих составах отличных футболистов, которые под руководством известных опытных менеджеров демонстрируют отличный футбол. Фактически, в нынешнем сезоне оба клуба показывают футбол высокого уровня, поэтому их называют основными претендентами на борьбу за высокие места в чемпионате. Напомним, что сейчас чемпионат входит в завершающую стадию, однако это не означает, что футболисты могут позволить себе расслабиться, так как главная борьба еще впереди, и только тот клуб, который покажет футбол действительно высочайшего класса, может занять высокое место по итогам чемпионата. Встреча команды Регенсбург и команды Хольштейн Киель будет настоящей изюминкой футбольного тура, мы советуем не пропустить этот матч, а о ставках на эту игру уже позаботились эксперты нашего портала, приготовив много интересных прогнозов. Кстати, многие наши прогнозы можно использовать не только для ставок до начала матча, но и походу игры. Советуем это учитывать.
Большинство известных футбольных экспертов в матче команды Регенсбург и команды Хольштейн Киель склоняются к тому, что хозяева поля легко разберутся со своими оппонентами. Однако эксперты нашего портала пока неоднозначны в своем мнении, так как необходимо все тщательно взвесить и проанализировать. С точки зрения турнирной таблицы, хозяева поля находятся в отличной позиции. Команде не угрожает вылет, и при определенных раскладах клуб может обеспечить себе высокое место в турнирной таблице. Однако, по неофициальной информации, у команды Регенсбург серьезные финансовые проблемы, поэтому вряд ли команда будет стремиться обременить себя на участие в ряде дополнительных турниров на будущий сезон. Гостям наоборот нужны очки, так как сейчас они находятся у самой зоны вылета. В принципе, команда играет в симпатичный футбол, пусть исполнителям и не хватает мастерства. Так что, мы полагаем, что здесь коэффициент на победу хозяев поля несколько занижен, да и личные встречи этих команд говорят о том, что между собой они всегда играют очень плотно. Немаловажное значение на результат матча окажет и погода, синоптики обещают дождь, что тоже существенно затруднит атакующие действия обеих команд. Исходя из этого, а также опираясь на ряд дополнительных факторов, эксперты нашего ресурса составили прогнозы на этот матч, с которыми любители футбола могу ознакомиться ниже. Мы полагаем, что каждый сможет выбрать хорошую ставку с высокой вероятностью проходимости.
Для наших экспертов в матче команды Регенсбург и команды Хольштейн Киель, который пройдет в рамках чемпионата, все предельно ясно. Хозяева поля уже практически решили свои задачи в турнирной таблице, клуб гарантировал себе прописку в чемпионате на будущий сезон, поэтому сейчас футболисты находятся в более-менее расслабленном состоянии. А вот гостям необходимо всеми силами удерживать верхнюю строчку в турнирной таблице. Учитывая, что до конца чемпионата осталось не так много матчей, гостям необходимо демонстрировать стабильную игру в каждом, набирая при этом очки. Так что, первым номером в этом матче будут действовать футболисты команды Хольштейн Киель, которые, по мнению наших экспертов, должны одержать победу на классе. Коэффициент на это довольно-таки неплох, поэтому мы не видим препятствий для того чтобы сделать ставки на победу команды Хольштейн Киель. Много голов в матче не будет, так как хозяева поля действуют в обороне очень умело, а гости привыкли добывать свои победы малой кровью. Так что, общий тотал забитых голов на меньше – отличная ставка в этом матче. Это же касается и угловых, так как тотала одной из команд вряд ли хватит для того чтобы пробить общий тотал угловых, предложенный букмекерами. А вот нарушений правил будет много, оба футбольных клуба действуют всегда агрессивно, стараются останавливать атаки соперника еще в центре поля за счет мелких фолов. Да и главный арбитр матча всегда дает много карточек и свистит каждый фол, поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на больше.
Матч закончится триумфом Регенсбург — 1.8, ничья в матче — 3.8, матч закончится триумфом Хольштейн Киель — 4.3.
Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Регенсбург и команды Хольштейн Киель, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.
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основатель проекта Betfaq