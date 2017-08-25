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Фк Олимпиец — Оренбург прогноз профессионала 27.08.17

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АТП теннис: АТП – Одиночные – Открытый чемпионат США(Квалификация)
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# Симон Болели 25.08 18:00 по МСК. Венсан Мийо #
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Выйдет ли француз в очередной раз победителем очного противостояния с Болелли?
Дания футбол: Дания Amateur – Суперлига
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# Сендерюске 25.08 19:00 по МСК. Оденсе #
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# Динамо Мск 25.08 19:30 по МСК. ЦСКА #
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Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Тур 25.08 21:00 по МСК. Аяччо #
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Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
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# Бетис Севилья 25.08 23:00 по МСК. Сельта де Виго #
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Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Борнмут 26.08 14:30 по МСК. Ман Сити #
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Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды  
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Новичок французской Лиги 1 отправляется в гости к "Генгаму", который два последних матча проиграл с общим счетом 0:5
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# Анжер 27.08 18:00 по МСК. Лилль #
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Что такое "Лилль" Марсело Бьелсы и почему матч против "Анже" эксперты Betfaq решили взять в разработку 
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Фк Олимпиец — Оренбург прогноз профессионала 27.08.17

27 августа футбольному клубу Фк Олимпиец на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Оренбург. По Москве данная игра стартует в 16:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Гости футбольного поединка Фк Олимпиец – Оренбург получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.

В этом сезоне футбольный клуб Фк Олимпиец только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Фк Олимпиец пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Фк Олимпиец хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В этом сезоне у футбольного клуба Оренбург совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Оренбург находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Оренбург выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Оренбург в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Учитывая сильную игру хозяев матча Фк Олимпиец – Оренбург на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Оренбург, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
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основатель проекта Betfaq

 