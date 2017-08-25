Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Симон Болели
|25.08 18:00 по МСК.
|Венсан Мийо
Выйдет ли француз в очередной раз победителем очного противостояния с Болелли?
|Сендерюске
|25.08 19:00 по МСК.
|Оденсе
Рассмотрим из один из матчей Чемпионата Дании. Среди разных вариантов советуем остановиться на... На чем конкретно - читайте в прогнозе
|Динамо Мск
|25.08 19:30 по МСК.
|ЦСКА
"Динамо" против ЦСКА. Кто победит в московском дерби?
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
|Бетис Севилья
|25.08 23:00 по МСК.
|Сельта де Виго
"Бетис" и "Сельта" в летнее межсезонье сменили тренеров. Информация о новых наставниках поможет сделать правильную ставку
|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды
|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
|Генгам
|27.08 16:00 по МСК.
|Страсбур
Новичок французской Лиги 1 отправляется в гости к "Генгаму", который два последних матча проиграл с общим счетом 0:5
|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
|Лилль
Что такое "Лилль" Марсело Бьелсы и почему матч против "Анже" эксперты Betfaq решили взять в разработку
|Турин
|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
"Сассуоло" начал новый сезон Чемпионата Италии с другим тренером. Что изменилось в команде и как это может отразиться на результатах - читаем прогноз
27-го августа 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Ливерпуль – Арсенал. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Ливерпуль, а вот игроки ФК Арсенал смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 18:00 по МСК.
Букмекеры считают фаворитом поединка Ливерпуль – Арсенал гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.
Если раньше футбольный клуб Ливерпуль ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Ливерпуль в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Ливерпуль стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Арсенал уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Арсенал практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Арсенал демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Ливерпуль – Арсенал, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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основатель проекта Betfaq