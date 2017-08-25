Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Динамо Мск
|25.08 19:30 по МСК.
|ЦСКА
"Динамо" против ЦСКА. Кто победит в московском дерби?
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
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|Бетис Севилья
|25.08 23:00 по МСК.
|Сельта де Виго
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|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
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|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
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|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
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|Генгам
|27.08 16:00 по МСК.
|Страсбур
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|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
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|Турин
|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
"Сассуоло" начал новый сезон Чемпионата Италии с другим тренером. Что изменилось в команде и как это может отразиться на результатах - читаем прогноз
27-го августа 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов ПАОК – Керкира. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба ПАОК, а вот игроки ФК Керкира смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 19:15 по МСК.
Гости футбольного поединка ПАОК – Керкира получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба ПАОК слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше ПАОК был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле ПАОК выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Футбольный клуб Керкира в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Керкира демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Керкира забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Керкира имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
В матче ПАОК – Керкира довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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