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|Динамо Мск
|25.08 19:30 по МСК.
|ЦСКА
"Динамо" против ЦСКА. Кто победит в московском дерби?
|Тур
|25.08 21:00 по МСК.
|Аяччо
Подробный анализ матча Лиги 2 помог выбрать лучший вариант для ставки
|Бетис Севилья
|25.08 23:00 по МСК.
|Сельта де Виго
"Бетис" и "Сельта" в летнее межсезонье сменили тренеров. Информация о новых наставниках поможет сделать правильную ставку
|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
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|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
|Генгам
|27.08 16:00 по МСК.
|Страсбур
Новичок французской Лиги 1 отправляется в гости к "Генгаму", который два последних матча проиграл с общим счетом 0:5
|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
|Лилль
Что такое "Лилль" Марсело Бьелсы и почему матч против "Анже" эксперты Betfaq решили взять в разработку
|Турин
|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
"Сассуоло" начал новый сезон Чемпионата Италии с другим тренером. Что изменилось в команде и как это может отразиться на результатах - читаем прогноз
История противостояния Эйбар – Атлетик длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Эйбар одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетик 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 27 августа и по московскому времени его начало будет в 19:15.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Эйбар – Атлетик коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.
Две недели назад футбольный клуб Эйбар получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Эйбар из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Эйбар выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Эйбар – Атлетик у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Атлетик может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Атлетик надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Атлетик имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Эйбар и Атлетик, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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