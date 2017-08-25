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|25.08 19:30 по МСК.
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|25.08 21:00 по МСК.
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|25.08 23:00 по МСК.
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|27.08 16:00 по МСК.
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В 19:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Виктория Пльзень – Баник Острава, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27 августа и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Виктория Пльзень сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Виктория Пльзень – Баник Острава, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Виктория Пльзень использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Виктория Пльзень, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Виктория Пльзень выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
После того, как футбольный клуб Баник Острава выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Баник Острава удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Учитывая статистику личных встреч Виктория Пльзень – Баник Острава, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Баник Острава еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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