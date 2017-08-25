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|Бетис Севилья
|25.08 23:00 по МСК.
|Сельта де Виго
"Бетис" и "Сельта" в летнее межсезонье сменили тренеров. Информация о новых наставниках поможет сделать правильную ставку
|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды
|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
|Генгам
|27.08 16:00 по МСК.
|Страсбур
Новичок французской Лиги 1 отправляется в гости к "Генгаму", который два последних матча проиграл с общим счетом 0:5
|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
|Лилль
Что такое "Лилль" Марсело Бьелсы и почему матч против "Анже" эксперты Betfaq решили взять в разработку
|Турин
|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
"Сассуоло" начал новый сезон Чемпионата Италии с другим тренером. Что изменилось в команде и как это может отразиться на результатах - читаем прогноз
Личная встреча между футбольными клубами Колон и Росарио Сентраль назначена на 27 августа и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Колон. По Москве начало данной игры в 23:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Колон – Росарио Сентраль, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.
Футбольный клуб Колон в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Колон сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Колон выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Колон не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Росарио Сентраль прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Росарио Сентраль сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Росарио Сентраль в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Колон и Росарио Сентраль, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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