Темперлей — Ривер Плейт: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 27.08.17

В 23:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Темперлей – Ривер Плейт, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 27-го августа и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Темперлей сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Поставить на хозяев матча Темперлей – Ривер Плейт можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

По меркам национального чемпионата Темперлей это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Темперлей является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Темперлей пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Ривер Плейт имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Ривер Плейт демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Ривер Плейт продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Ривер Плейт в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Темперлей – Ривер Плейт, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Ривер Плейт еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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