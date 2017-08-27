Тигре — Велес Сарсфилд прогноз специалиста 27.08.17

27-го августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Тигре – Велес Сарсфилд. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Тигре, а вот игроки ФК Велес Сарсфилд смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Тигре – Велес Сарсфилд идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

Две недели назад футбольный клуб Тигре получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Тигре из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Тигре выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Тигре – Велес Сарсфилд у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Велес Сарсфилд постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Тигре – Велес Сарсфилд встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: