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|Бетис Севилья
|25.08 23:00 по МСК.
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|26.08 14:30 по МСК.
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|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
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|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
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|27.08 16:00 по МСК.
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|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
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|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
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27-го августа 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Эстудиантес – Арсенал Саранди. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Эстудиантес, а вот игроки ФК Арсенал Саранди смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Эстудиантес – Арсенал Саранди неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.87. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2 и 3.4.
По меркам национального чемпионата Эстудиантес это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Эстудиантес является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Эстудиантес пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Арсенал Саранди сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Арсенал Саранди имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Арсенал Саранди покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Эстудиантес – Арсенал Саранди, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Арсенал Саранди еще не разу не проигрывал в два мяча.
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