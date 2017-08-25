Крузейро — Сантос прогноз специалиста на матч 28.08.17

28-го августа состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Крузейро – Сантос. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Крузейро, а вот игроки ФК Сантос смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 01:00 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Крузейро – Сантос определились с коэффициентами. На ФК Крузейро выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Крузейро отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Крузейро еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Крузейро пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После того, как футбольный клуб Сантос выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Сантос удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Между командами Крузейро и Сантос всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: