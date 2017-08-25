Прогноз на матч Крус Асуль — Монтеррей от эксперта 27.08.17

В концовке чемпионатов, когда борьба в турнирной таблице накаляется до предела, все матчи футбольных туров представляют огромный интерес, так как команды действуют в максимально агрессивной манере, в надежде обеспечить необходимый результат. Поэтому в эти периоды наши эксперты стараются прогнозировать максимальное количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для просмотра наиболее интересные и бескомпромиссные противостояния. Не секрет, что практически все футбольные болельщики заражены азартом, который направляют на спортивные ставки. Однако из-за недостатка опыта игры в букмекерских конторах, большинство ставок от футбольных болельщиков оказываются безуспешными. Эксперты нашего портала рекомендуют пользоваться только проверенными прогнозами, в основе которых лежит тщательный анализ и использование многочисленных источников информации. Мы профессионально подходим к делу, поэтому предлагаем большой объем прогнозов с подробным описанием каждого на все футбольные матчи. Команда Крус Асуль и команда Монтеррей, которые в ближайшем туре сыграют очный матч – известные футбольные клубы. Пока рано делать прогнозы относительно того, какие места команды займут в чемпионате, однако, по словам менеджеров обеих команд, перед клубами стоят довольно-таки сложные задачи, но, так как в чемпионате еще достаточно матчей, команды с оптимизмом смотрят в будущее. Исходя из этой информации, сегодня мы ждем интересного противостояния, тем более, что между собой команда Крус Асуль и команда Монтеррей демонстрируют довольно интересный и результативный футбол.

Для экспертов нашего портала прогнозирование футбольных матчей является работой, мы не относимся к этому, как к развлечению. Вообще, мы полагаем, что людям, которые рассматривают ставки на спорт, в частности на футбол, в качестве развлечения с возможностью дополнительного заработка, вообще лучше не иметь с этим дела, так как для них это будет всего лишь пустая трата времени и денег. Прогнозирование спортивных событий не терпит пренебрежительного отношения, так как на кону стоят немалые деньги. Мы всегда ответственно подходим к своей работе, стараясь предложить только качественные прогнозы, а наши предложения для ставок всегда дают стабильный плюс на дистанции. В матче команды Крус Асуль и команды Монтеррей, встречающихся между собой, в рамках очередного тура чемпионата, наши эксперты решили остановиться на статистике матча. Мы давно наблюдаем за футбольными баталиями, поэтому смогли найти наиболее прибыльную отрасль для ставок – футбольная статистика. Обычно, когда команды часто встречаются между собой, им свойственны определенные закономерности в определенных действиях. Благодаря тому, что у нас есть специальные возможности, которые позволяют нам находить подобные закономерности, наши эксперты всегда могут найти интересные и потенциально выигрышные ставки среди огромного количества предложений букмекеров. Ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Крус Асуль и команды Монтеррей, предложенными с детальным описанием. Матч обещает быть очень интересным, поэтому советуем не пропустить его.

Для команды Крус Асуль практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Монтеррей, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Монтеррей ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Крус Асуль сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Крус Асуль легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

Победа в матча за Крус Асуль — 1.85, победа в матче за Монтеррей — 4.4, игра закончится вничью — 3.5.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

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