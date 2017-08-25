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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 28 августа, так как именно в этот день на поле сойдутся Энвигадо и Агилас Дорадас. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Агилас Дорадас сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Энвигадо. Начало данной игры произойдет в 01:30 по московскому времени.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Энвигадо – Агилас Дорадас практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.
Две недели назад футбольный клуб Энвигадо получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Энвигадо из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Энвигадо выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Энвигадо – Агилас Дорадас у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
Футбольный клуб Агилас Дорадас имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Агилас Дорадас демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Агилас Дорадас продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Агилас Дорадас в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
На поединок Энвигадо – Агилас Дорадас идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.
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