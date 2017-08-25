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Поклонники футбола с нетерпением ожидают 28-го августа, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Лос-Анджелес и Сан-Хосе. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Лос-Анджелес, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 02:00.
Если футбольные клубы Лос-Анджелес и Сан-Хосе в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.4. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.87.
По меркам национального чемпионата Лос-Анджелес это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Лос-Анджелес является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Лос-Анджелес пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Сан-Хосе уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Сан-Хосе практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Сан-Хосе демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Лос-Анджелес – Сан-Хосе, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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