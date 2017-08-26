Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Борнмут
|26.08 14:30 по МСК.
|Ман Сити
"Борнмут" в новом сезоне АПЛ еще не побеждал и даже не забивал. "Манчестер Сити" ждет легкая победа?
|Франкфурт
|26.08 16:30 по МСК.
|Вольфсбург
Среди субботних матчей Бундеслиги поединок "Айнтрахта" и "Вольфсбурга" может принести хорошие дивиденды
|Роберто Карбалле Баэна
|26.08 16:40 по МСК.
|Томми Робредо
Выйдет ли Робредо в свой первый турнирный финал в этом году?
|Уотфорд
|26.08 17:00 по МСК.
|Брайтон
Новичок Премьер-лиги "Брайтон" очков пока не набирал. Будет ли прорыв в матче против "Уотфорда"?
|Ак Барс
|26.08 17:00 по МСК.
|Адмирал
"Адмирал" проиграл два матча подряд, получится ли набрать первые очки именно в Казани против "Ак Барса"?
|Генгам
|27.08 16:00 по МСК.
|Страсбур
Новичок французской Лиги 1 отправляется в гости к "Генгаму", который два последних матча проиграл с общим счетом 0:5
|Анжер
|27.08 18:00 по МСК.
|Лилль
Что такое "Лилль" Марсело Бьелсы и почему матч против "Анже" эксперты Betfaq решили взять в разработку
|Турин
|27.08 19:00 по МСК.
|Сассуоло
"Сассуоло" начал новый сезон Чемпионата Италии с другим тренером. Что изменилось в команде и как это может отразиться на результатах - читаем прогноз
|Гётеборг
|28.08 20:00 по МСК.
|Дегерфорс
Отличный высокий коэффициент в матче Чемпионата Швеции!
|Орлеанс
|28.08 21:45 по МСК.
|Ланс
Серия "Ланса" из четырех поражений привела к отставке тренера. Чего же ожидать от "кроваво-золотых" теперь?
Событие такого масштаба в хоккее, как матч команды Трактор и команды Автомобилист происходит нечасто. Оба клуба достойно выступают в нынешнем регулярном сезоне КХЛ. К экватору чемпионата обе команды занимают достойные места в турнирной таблице, что позволяет им претендовать на участие в плей-офф по итогам регулярного сезона. Хотя, сейчас об этом говорить пока рано, так как чемпионат еще не закончился, а одной и другой хоккейной команде предстоит еще выступить в большом количестве матчей. Сейчас клубам необходимо думать о том, чтобы закрепиться как можно выше в турнирной таблице, так как в этом случае можно получить преимущество в виде слабого соперника. Судя по информации, которую наши эксперты смогли найти на официальных сайтах команд, в составе обоих клубов нет травмированных хоккеистов, и команды готовы начать матч в сильнейших составах. Это известие радует болельщиков, так как всегда есть соблазн посмотреть хоккей в исполнении лучших хоккейных команд, в которых выступают лучшие современные хоккеисты. Напомним, что команда Трактор и команда Автомобилист проводят очные матчи в каждом сезоне. Эти матчи отличается упорная борьба в каждом периоде, которая длится с началом матча и до финальной сирены. Скорее всего, по мнению наших экспертов, чего-то подобного стоит ожидать и в этом матче. Так что, любители хоккея могут замереть в предвкушении отличного противостояния.
Эксперты нашего ресурса стараются выбирать только наиболее интересные матчи в регулярном сезоне КХЛ. Хотя, если говорить об этом чемпионате, то стоит подчеркнуть, что в последние годы уровень чемпионата существенно улучшился. Сейчас принять участие в чемпионате КХЛ стремятся многие хоккейные клубы не только из Европы. Это говорит о том, что уровень хоккеистов, выступающих в командах – достаточно высок. Если взглянуть на сам чемпионат, то можно обратить внимание не только на большое количество известных хоккеистов, которые выступают в чемпионате в составе разных команд, но и на практически равные результаты клубов в битве за места плей-офф. Пока еще рано говорить о том, какие из команд будут бороться между собой за титул лучшей команды КХЛ по итогам нынешнего сезона. Сейчас только одно можно сказать наверняка – концовка сезона пройдет в очень напряженной борьбе, так как желающих попасть в число лучших клубов по итогам сезона будет намного больше, чем мест в плей-офф. Скорее всего, команды, которые сегодня сыграют между собой – команда Трактор и команда Автомобилист, смогут попасть в плей-офф, так как они пока демонстрируют ровные результаты. Если клубы продолжат играть в таком духе, то смогут квалифицироваться в плей-офф с высоких мест, что позволит им получить в первых матчах плей-офф более легких соперников. Так что, клубам есть куда стремиться.
Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Трактор и командой Автомобилист, которые сойдутся на ледовой площадке команды Трактор в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Трактор. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Автомобилист накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Трактор сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.
Игра завершиться победой Трактор — 1.9, никто не победит в игре — 3.6, игра завершиться победой Автомобилист — 4.2.
Матч, в котором между собой встретятся команда Трактор и команда Автомобилист должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Трактор будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Трактор и команды Автомобилист должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq